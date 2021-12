Corsport: Lazio, nemmeno un tiro in porta. Sarri vuole un contratto di quattro anni

Il Corriere dello sport fa il punto sulla Lazio dopo lo 0-0 col Galatasaray, anche i biancocelesti – come il Napoli – se la giocheranno agli spareggi.

Poca Lazio. In fumo tre milioni di euro e l’ingresso diretto agli ottavi di Europa League. Terim e il Galatasaray hanno chiuso il girone al primo posto. (…) Diciamolo subito. La Lazio non meritava. Un solo tiro nello specchio o forse neanche quello. Non si ricorda una parata di Muslera.

Per il futuro:

Da qui alla sosta di Natale, la Lazio sarà impegnata su due fronti: il recupero di qualche posizione in campionato e il rinnovo del contratto di Sarri, frutto dei continui confronti tra il tecnico e il presidente Lotito. Ma Mau vuole garanzie: su questo si discute. Da due a quattro anni con la certezza di una programmazione che possa far nascere una squadra più adatta a lui e alle sue idee di calcio, ovviamente con qualche alternativa migliore di quelle attuali. Tre acquisti a sessione, in modo che in un paio d’anni la Lazio possa tornare a competere per il vertice assoluto.