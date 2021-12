Sarri: «Visti i calendari, questo diventerà un altro lavoro e non so se mi piacerà»

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Galatasaray, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky.

“È una partita importante, difficile e importante, perché andare agli ottavi di finale è già un traguardo importante, e poi ci consentirebbe di avere un paio di settimane per allenarci, visto che è da agosto che non lo facciamo. Per noi è complicata, troviamo una squadra che è prima nel girone, forte, imbattuta fuori casa”.

Sul calendario pienissimo.

“Visti i calendari che stanno venendo fuori negli ultimi tempi, diventerà sempre più difficile e questo lavoro diventerà un altro lavoro. E non so se mi piacerà”.

Sulla crescita della Lazio.

“Siamo cresciuti, ma soltanto a sprazzi. Ancora non abbiamo continuità nelle prestazioni e l’obiettivo deve essere quello. In Turchia non abbiamo fatto neanche una bruttissima partita. Abbiamo perso per un episodio. Non era una partita scadente, spero che domani si metta in campo la nostra versione migliore”.