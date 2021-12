CorSport: i rapporti tra la Juve e Dybala non sono più così idilliaci, il rinnovo slitta

Soltanto problemi burocratici o la Juve ha cambiato idea? L’agente è tornato in Argentina, è atteso a Torino a inizio gennaio

E se il rinnovo di Dybala con la Juve non fosse poi così vicino come si dice? È l’ipotesi del Corriere dello Sport.

“Il traguardo, però, non è stato ancora raggiunto, e così, nonostante i propositi di chiudere la telenovela prima di Natale, si slitterà al 2022. Se tutto andrà nella giusta direzione, perché i rapporti tra le parti non sarebbero più così idilliaci”

Il quotidiano sportivo richiama le parole di Arrivabene, prima della partita con il Cagliari, e scrive che questa potrebbe essere una spiegazione, anche se lo stesso dirigente aveva specificato che i rapporti con Dybala erano sereni.

Nelle ultime settimane si era raggiunta un’intesa per un prolungamento fino al 2026 a 8,5 milioni l’anno più 1,5 di bonus. L’ultimo nodo resta quello relativo all’agente dell’argentino, che sta conseguendo lo status di procuratore.

“Per questo si è scalati al 2022, tanto che il rappresentante di Dybala è atteso nuovamente a Torino a inizio gennaio per la firma. Oppure la Juve non è più convinta come prima?”.