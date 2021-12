Corsport: domani Aguero annuncia l’addio al calcio

Colpa dell’aritmia cardiaca riscontrata a seguito del malore sofferto contro l’Alaves che a questo unto diventa l’ultima partita della carriera del Kun

L’aritmia cardiaca lo costringe a lasciare, domani Aguero nuncerà l’addio al calcio. Lo scrive il Corriere dello Sport:

Il Kun Agüero lascia il calcio. Colpa dell’aritmia cardiaca riscontrata a seguito del malore sofferto in occasione di quella che, a questo punto, dovrebbe rivelarsi la sua ultima apparizione sui campi da gioco, un sfida di Liga con l’Alaves data 30 ottobre. La notizia, già anticipata il mese scorso nel corso del programma El Matì, trasmesso da Catalunya Radio, nelle ultime ore è stata confermata da Emilio Perez de Rozas direttamente dai microfoni di Radio Marca. Il giornalista ha assicurato che il Barça avrebbe già organizzato un evento, fissato per domani, per ufficializzare l’adios dell’attaccante di Buenos Aires e rendergli tutti gli onori.