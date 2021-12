«Col Napoli sarà una via crucis», per la stampa spagnola il sorteggio del Barcellona è una iattura

La crisi blaugrana è profonda. E i quotidiani spagnoli affondano: per El Pais “non vince nemmeno ai sorteggi”. Per El Mundo “il Napoli è il peggior avversario possibile”

“Il Barça non vince nemmeno nei sorteggi”, scrive El Pais. El Mundo la battezza addirittura “via crucis”. No, in Spagna non l’hanno preso benissimo il sorteggio del Barcellona: il Napoli – anche se da queste parti facciamo fatica a farcene una ragione – è considerato una specie di incubo per il Barcellona. S’è arrevotato el mundo.

Per il Pais il Napoli è “il rivale più tosto”, “una bella sfida per la decantata ‘nuova era’ che annuncia Xavi, che non avrà nemmeno il fattore campo a favore, visto che la prima puntata si giocherà al Camp Nou (17 febbraio)”. “Luciano Spalletti – scrive il Pais – propone un calcio azzimato, di rottura di spazi e di profondità”. Segue carriera di Spalletti a dimostrare la sua esperienza anche in campo internazionale. “Il peggiore dei possibili rivali”, così di chiude il pezzo.

Ma sulla stampa spagnola, i toni sono quelli. Nell’immediato ne aveva scritto anche La Vanguardia, e ha confermato Xavi con le prime dichiarazioni di commento del sorteggio.

“Il Barcellona inizia la sua Via Crucis in Europa League nel peggiore dei modi – scrive El Mundo – Il Napoli di Luciano Spalletti è probabilmente il peggior avversario che potesse avere. I napoletani, con Zielinski, Koulibaly, Insigne o lo spagnolo Fabián Ruiz sono quarti in Serie A dopo aver rallentato nelle ultime settimane. Il suo capocannoniere, il nigeriano Victor Osimhen (nove gol in 14 partite), è infortunato dopo aver riportato fratture multiple a uno zigomo e all’orbita dell’occhio, e la previsione è che non sarà dimesso fino a febbraio”.