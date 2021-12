Campania, oltre 1.600 nuovi positivi. Ma resistono gli ospedali

Tanti decessi: undici. Il tasso è in risalita ma resta tutto sommato gestibile la situazione negli ospedali. De Luca invita alla vaccinazione dei più piccoli

Sono 1.665 i nuovi positivi registrati dal bollettino giornaliero d’aggiornamento diffuso dall’Unità di Crisi della Regione Campania. Il tasso è dunque in risalita al 4,5% rispetto al 4,2% di ieri. In risalita nonostante siano stati effettuati – oggi – molti più test. Resta stabile la situazione negli ospedali: c’è un posto in più occupato rispetto a ieri in terapia intensiva (oggi 26, ieri 25) e sono tre in meno i ricoveri in degenza ordinaria (348 ieri, 345 oggi). Si comunicano, purtroppo, altri 11 deceduti.

Nella sua consueta diretta social del venerdì, il Presidente Vincenzo De Luca ha definito soddisfacente la risposta della nostra regione e del sistema ospedaliero alla quarta ondata dell’epidemia. Ha tuttavia sottolineato la necessità che si proceda alla vaccinazione anche dei più piccoli.