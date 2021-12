Campania, il bollettino Covid: continuano a crescere i ricoveri

Altri 14 decessi. I ricoverati in area critica sono 36. Il tasso è schizzato, è oltre il 7%. Preoccupa la variante Omicron

27/12/2021 – Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 2.291

Test: 30.187 Deceduti: 8 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 36

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 516

Questi i dati diffusi dall’Unità di Crisi della Regione Campania in merito alla situazione epidemica. Continuano a crescere, pur non esponenzialmente, i ricoveri. Sia ordinari che in terapia intensiva. I nuovi positivi sono 2.291. Il tasso, altissimo, è oltre il 7%.