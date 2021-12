Barbano: a Spalletti è mancato il piano B, chissà se si è pentito di non aver schierato prima Elmas

Lo Spezia ha vinto contro il Napoli al Maradona. Thiago Motta è riuscito a inibire, con una marcatura personalizzata, le due fonti del gioco della squadra di Spalletti: Zielinski e Lobotka. Lo scrive, sul Corriere dello Sport, Alessandro Barbano.

Neutralizzati i due registi, la manovra azzurra è risultata inevitabilmente rallentata e prevedibile.

Barbano scrive che forse Elmas avrebbe dovuto entrare prima.

“Chissà che non coltivi anche il rimorso di non aver schierato prima Elmas, uno dei rincalzi migliori e in stato di grazia, come ha dimostrato nei quindici minuti di gioco che gli sono stati concessi”: