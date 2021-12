Arrivabene: «L’aumento di capitale serve per dare stabilità, non ci saranno colpi di teatro sul mercato»

L’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Bologna.

“Ho visto poche risate, poche parole e molta concentrazione da parte di tutti. Fa piacere per la vittoria della Roma ma noi pensiamo soltanto alla Juventus. Siamo in dirittura d’arrivo con l’aumento di capitale, i segnali da parte degli azionisti sono stati positivi e hanno fiducia per il rilancio della società. Voglio chiarire che l’aumento di capitale serve per dare stabilità ai conti della squadra e non un’operazione per fare dei colpi dei teatro in sede di mercato. La società è stata colpita da due anni di Covid, siamo impegnati nel rilancio, faremo quello che il conto economico ci consentirà di fare”.