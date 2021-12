Allegri: «Dybala non è a disposizione, Chiellini e Kulusevski solo in panchina, Ramsey out»

Alla vigilia di Bologna-Juventus, gara di campionato in programma domani alle 18, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, parla in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

Come sta la squadra?

Le condizioni di Dybala quali sono? Cambierà assetto o giocherà Kulusevski al suo posto?

“ Kulusevski non ha i novanta minuti nelle gambe perché dopo l’operazione ha perso un po’ di peso . Si è allenato ma non ha i novanta nelle gambe, averlo in panchina è già importante. Dybala non ha niente, però col Malmo era affaticato e a Venezia stessa cosa. Non si rischia soprattutto perché non si è allenato con la squadra, vedremo col Cagliari”.

Kean e Morata assieme? Locatelli come sta?

Cosa la preoccupa del Bologna?

Come sta vivendo Alex Sandro questo periodo? Domani gioca lui o Pellegrini?

Si attende qualcosa dal mercato?

Come si sta adattando Kaio Jorge? Può giocare domani?

Domani Cuadrado può tornare terzino?

La luce in fondo al tunnel qual è?

“La vedo, anche se in questo momento siamo in ritardo in classifica. Bisogna lavorare per migliorare, io sono molto felice della scelta che ho fatto. In questa rosa ci sono giocatori con poca esperienza di vittoria, ci vuole tempo per formarli. Dispiace che abbiamo meno punti di quelli che potremmo avere. Non possiamo fare due punti con Verona, Udinese, Sassuolo, Empoli e Venezia, due su quindici sono veramente pochi. Abbiamo avuto alti e bassi in partite fatte con un certo livello di attenzione ma alcune volte siamo scivolati. È questione di tempo, bisogna lavorare”.