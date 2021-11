Vlahovic il più “pestato” della Serie A. Nel Napoli la vittima preferita dagli avversari è Mario Rui

Per la classifica dei falli subiti in Serie A il portoghese è stato colpito 25 volte, segue Di Lorenzo con 19 falli, Anguissa e Osimhen atterrati “solo” 16 volte

Il giocatore più attaccato dagli avversari con falli in campo è l’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, il meno colpito, almeno per il Napoli, è Kalidou Koulibaly. Sono alcuni dei dati che emergono dalla classifica stilata dalla Lega Serie A in merito ai falli subiti. Al primo posto, come dicevamo, c’è l’attaccante serbo della Fiorentina, con 33 falli subiti, seguito da Bonazzoli, della Salernitana, con 27 falli contro e Svanberg, del Bologna, che di falli ne ha subiti 26. Per trovare in classifica un calciatore del Napoli bisogna scorrere fino alla quarta posizione: si tratta di Mario Rui, che è stato colpito dagli avversari, finora, 25 volte, come Ricci, dell’Empoli e Nico Gonzalez della Fiorentina.

Tra i calciatori del Napoli, il secondo più “atterrato” dagli avversari è Giovanni Di Lorenzo, con 19 falli subiti, mentre Politano è stato colpito 17 volte, una in più di Osimhen e Anguissa (16 falli subiti), segue Fabian Ruiz con 13 falli subiti, Zielinski con 10, Insigne con 9, uno in più di Lozano (8) e due in più di Elmas (7). E ancora, Rrahmani ne ha subiti 6, mentre Meret, Ounas, Petagna e Ospina sono fermi a 2. 1 solo fallo subito per Lobotka, Juan Jesus, Mertens e Koulibaly.