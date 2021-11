Tuttosport: calano le quotazioni di Insigne all’Inter, Marotta vuole Raspadori

Inzaghi ha deciso di continuare con la formula del 3-5-2, un sistema di gioco per il quale il capitano del Napoli è considerato poco adattabile

Insigne sparisce dai radar dell’Inter. Lo scrive Tuttosport. Inzaghi ha deciso di proseguire sulla strada del 3-5-2 e il capitano del Napoli non è più funzionale al progetto.

“Per questo motivo, nonostante sia potenzialmente svincolato, sono in caduta libera le quotazioni di Lorenzo Insigne, considerato poco adattabile al sistema di gioco”.

Piuttosto, salgono quelle di Raspadori.

“Piuttosto l’idea è quella di affiancare a Edin Dzeko il suo erede, per far sì che il centravanti bosniaco possa ‘insegnare il mestiere’ a chi sarà destinato (per ragioni anagrafiche) a continuare il lavoro. Tutti gli indizi, sin dall’estate, portano a Giacomo Raspadori, già ufficialmente chiesto al Sassuolo dai nerazzurri e assistito da Tullio Tinti, agente che (è bene ricordarlo) cura pure gli interessi di Inzaghi”.