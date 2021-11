Tebas: «La Superlega è una stupidaggine, avrebbe aggravato i problemi economici»

Al Social Football Summit: «I valori dei diritti tv in Italia e Spagna sarebbero diminuiti. In Europa abbiamo 1500 club, non solo i 20 che avevano escluso gli altri»

Il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas ha rilasciato alcune dichiarazioni in collegamento streaming con il Social Football Summit allo stadio Olimpico di Roma.

“I club più importanti sono stati i più colpiti dalle partite a porte chiuse. Il nostro sistema stabilisce dei limiti salariali per i club, limiti importanti ai salari dei calciatori ci ha aiutato a contenere i danni economici. Sicuramente ci sono stati degli impatti negativi legati alla pandemia. A prescindere da quello che sostiene il Barcellona, noi continuiamo ad andare bene. Non abbiamo problemi di insolvenza e non abbiamo chiesto aiuti statali”.

Sulla Superlega:

“E’ una stupidaggine. Avrebbe alimentato problematiche del calcio europeo, non avrebbe risolto nulla. Abbiamo più di 1500 club in Europa, non contano solo quei 20 che non avevano incluso tutti gli altri. La Superlega avrebbe aggravato le conseguenze economiche, diminuendo gli introiti delle competizioni nazionali. I valori dei diritti tv di Spagna e Italia ad esempio sarebbero diminuiti. Solamente in Spagna avremmo perso un miliardo e 900 milioni di euro a causa della Superlega. Il tema è regolare il fair play finanziario in modo più diligente”.