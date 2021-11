Spalletti: «Spero che San Siro non mi fischi. Qualche mattoncino dello scudetto di Conte l’ho messo io» 

Domenica Luciano Spalletti tornerà a San Siro da rivale, alla guida del Napoli, dopo aver allenato l’Inter. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico si augura che il pubblico nerazzurro non gli riservi lo stesso trattamento di quello giallorosso: fischi ed insulti. Il quotidiano sportivo riporta le parole del tecnico:

«Spero non mi fischino. Non ce ne sarebbe motivo. Dopotutto qualcosa di buono l’ho fatto pure io lassù. Sì, lo scudetto lo ha vinto Conte. Complimenti. Ma qualche mattoncino di quel gruppo l’ho messo io, non se ne saranno dimenticati».