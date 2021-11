Spalletti: «Osimhen è unico, ma Mertens in quanto a tecnica e scelte di campo non ne sbaglia una»

«Osimhen è unico, ma Mertens ci darà altre cose». Luciano Spalletti non ha esitazioni nel rispondere alle domande della stampa, in conferenza pre Napoli-Lazio, sull’assenza dell’attaccante nigeriano per infortunio. Queste le sue parole:

«Osimhen è un calciatore unico, completo. Si può migliorare un po’ la tecnica, raffinarla, ma le altre caratteristiche le ha tutte, difficile trovarne altri. Mertens sotto il punto di vista della tecnica e delle scelte di posizionamento non ne sbaglia una, se deve fare uno strappo di 70 metri è diverso da Osimhen, come sui colpi di testa, o bloccare una palla, ma se gli capita al limite dell’area mette la palla dove vuole sempre. Fondamentale è che si riesca ad essere al top per la qualità che si ha in campo. Petagna uguale. Siamo assortiti bene in quanto ad attaccanti. Continuiamo a lavorare correttamente senza perdere di vista i nostri obiettivi. Mertens è uno di quelli che non ha tanti problemi nella confidenza con la casina. Sa fare benissimo il ruolo del 4-2-3-0, ho l’attaccante e non ce l’ho più dove è andato a finire non lo trovo più. Altri hanno caratteristiche che li vedi, li tocchi e ti danno più riferimento. Apro una parentesi: Messi, Ibra, Ronaldo, quando lo domandi al centrale difensivo chi preferiresti marcare, quasi tutti ti rispondono che preferiscono il più grosso e visibile, non quello più piccolo, che non trovi. Sono due situazioni tutte e due difficili e redditizie, dipende. Speriamo che Mertens funzioni, avendo l’allenatore che gli ha insegnato questo ruolo, per lui diventerà più facile metterlo in pratica».