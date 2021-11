Skrabb su Balotelli: «Era strano, inseguiva i compagni con accendini e lacca»

«Sì, quando sono arrivato mi ha aiutato un po’ con l’inglese. Nessuno parlava inglese e lui sì ed è stato come un interprete per me. Devo dire che all’inizio era come se fosse una sorta di capitano per la squadra. Poi è arrivato il lockdown ed è un po’ sparito. Ricordo che inseguiva i compagni con degli accendini e della lacca per capelli per far prendere loro fuoco. Era un po’ strano»