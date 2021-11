Sarri striglia la Lazio: «Non siete stanchi di andare a giro a fare figuracce? Chi non è con me, vada via»

Sul Messaggero. Un’ora di confronto con la squadra a Formello. E intanto il tecnico pressa per il rinnovo per dare una sterzata

Prima del crollo contro il Napoli, Maurizio Sarri aveva rinviato il rinnovo a gennaio, ora, invece, vuole accelerare. Lo scrive Il Messaggero.

“Per ratificare il suo sì, il tecnico voleva aspettare i rinforzi di gennaio come garanzia. Adesso invece è disposto ad accelerare le pratiche per dare un’ulteriore scossa. Crede in questo progetto, va avanti, non molla e raddoppia”.