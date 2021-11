Sarri: «Siamo stati nettamente inferiori al Napoli»

In conferenza: «Quando questa squadra non si ricarica bene dal punto di vista delle energie nervose, cadiamo in queste gare ma con il Napoli di questa sera si perdeva comunque»

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza dopo la sconfitta riportata in casa della sua ex squadra, il Napoli

«Siamo stati nettamente inferiori al Napoli perché cadiamo spesso in queste partite. Se giochi così contro una squadra come il Napoli, la differenza è ampia. Con i palleggiatori che hanno loro, la differenza diventa profonda. Dove andare a lavorare diventa difficile analizzando quetso tipo di partite. Quando una squadra fa il movimento in ritardo, sembra più un discorso mentale che tattico. Quando questa squadra non si ricarica bene dal punto di vista delle energie nervose, cadiamo in queste gare ma con il Napoli di questa sera si perdeva comunque, pur giocando a grandi livelli»

