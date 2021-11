Repubblica: prima ancora di insediarsi, 20 consiglieri comunali chiedono il biglietto gratis per il Napoli

Ancora prima di insediarsi nel Consiglio comunale napoletano, 20 consiglieri appena eletti hanno subito chiesto dei biglietti gratis per andare allo stadio a vedere il Napoli. La notizia è su Repubblica Napoli.

Consiglieri comunali, assessori e presidenti di municipalità hanno diritto ad un biglietto gratis per la tribuna autorità e i 20 neo eletti non intendono farsi scappare l’occasione.

Appena ricevuta la mail ufficiale di elezione,

“in meno di 24 ore la metà dei consiglieri comunali, una ventina su quaranta, ha fatto richiesta del biglietto per la partita di domani, Napoli-Verona. Nelle istruzioni per prenotarsi è sottolineato in grassetto che, diversamente da quanto avveniva in passato e a causa della pandemia, il biglietto riservato ai consiglieri comunali è soltanto uno, non può essere ceduto e non è possibile quindi avere un accompagnatore. Ma alcuni consiglieri — sicuramente mossi dallo spirito di voler rappresentare ancora di più i cittadini allo stadio — hanno provato lo stesso a chiedere uno strappo alla regola per avere un biglietto in più. Ottenendo, invece, soltanto un secco “no””.