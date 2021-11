Repubblica: per la Juve è una sconfitta peggiore delle altre, l’Atalanta ha vinto perché è più forte

“È una sconfitta peggiore delle altre”, scrive Emanuele Gamba sulla Repubblica a proposito di Juve-Atalanta 0-1, Perché la Juve ha provato soluzioni diverse per vincere, si è assunta dei rischi, ha anche tenuto palla per la maggior parte del tempo.

“In definitiva ha giocato meglio questa partita persa di altre invece vinte, se non fosse che ieri il pubblico della Juve, e forse pure la Juve stessa, s’è reso conto di una verità agghiacciante: l’Atalanta ha vinto per il semplice fatto di essere più forte, esattamente come per anni i bianconeri hanno battuto avversarie di un livello appena più basso del loro”.

“È questa consapevolezza che per la Juve è frustrante”.