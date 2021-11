Repubblica: nessuno, nella Roma, si salva da Mourinho. José ha scaricato la squadra

La Roma affoga e Mourinho scarica la squadra. Lo scrive, su Repubblica, Matteo Pinci.

“La Laguna lo ha inghiottito, trascinando la Roma sul fondo della propria stagione. In uno stadio che è un’isola tra i canali, la marea si è portata via il piano dello Special One, meno efficace del Mose nell’arginare l’acqua alta che ora gli arriva al collo. Ma abilissimo a trascinare con sé l’intero circo romanista. Squadra, dirigenza: nessuno si salva da solo e nessuno si salva da Mourinho”.

A radere tutto al suolo il tecnico aveva iniziato nella notte della débacle contro il Bodo, quando aveva diviso la squadra in buoni e cattivi, ieri ha dato un’altra picconata.

“Mourinho non rischia, garantito dalla fiducia cieca della proprietà e da un contratto da 7 milioni netti per altre due stagioni. Ma se a Venezia Capello nel 2002 lasciò, pareggiando 2-2, la possibilità di bissare lo scudetto, Mourinho ha perso l’entusiasmo derivato dal suo sbarco a Roma. Dan e Ryan Friedkin hanno già immesso quasi 300 milioni nella Roma, impegnandosi per 460. Ma non hanno mai fatto sentire la propria voce. E il silenzio, oggi, ha solo un effetto: sottoscrivere l’atto d’accusa di Mou. Abbandonando la squadra”.