Per la Faz Ronaldo è come Attila: «Dove passa lui non cresce più l’erba»

Ronaldo, come in molte altre occasioni in passato, è il supereroe del giorno. Non solo in Inghilterra, dove la stampa – tutta – è in deliquio per i due gol all’Atalanta salva-Solskjaer. E’ la storia di copertina di quasi tutte le home dei giornali sportivi europei. Solo con i suoi numeri e record, senza punteggiatura, si riempiono venti righe abbondanti. Ma c’è un ma. Ben evidenziato da un articolo della tedesca Faz: Ronaldo è un po’ come Attila, dove passa lui non cresce più l’erba.

Dopo aver sottolineato tutti i meriti e le imprese di Ronaldo al Manchester United, e anche quelle passate in Spagna e alla Juve la Faz scrive:

“Il Manchester United è felice di averlo. Ma è proprio qui che nasce un problema che non è nuovo. Già al Real Madrid e alla Juventus, il suo talento eccezionale eclissava tutto. Per il suo egocentrismo, ma anche per le sue performance quasi impareggiabili. Quando ha lasciato questi club, ha lasciato un grande vuoto, alcuni dei quali non sono ancora stati chiusi. L’attenzione su un giocatore è piacevole quando ha successo, ma a volte ha conseguenze spiacevoli se non è in campo”.

La Faz scrive che il destino di Solskjaer è appeso alla continuità di Ronaldo. Il quale ha un’efficacia simile a quella che aveva la mano di Ferguson ai bei tempi. E si chiude: “Ronaldo non giocherà per sempre, non segnerà per sempre. Il tempo scade prima o poi”.