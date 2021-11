Il Guardian: «Ronaldo risolve i problemi che crea Ronaldo. E’ tardi per scoprire che non difende»

“E’ il patto faustiano che stipuli quando trasformi la tua squadra in una macchina del piacere di Ronaldo: non puoi cavillare su quanto copre. Lo United è governato dal caos”

Ronaldo. Lui, sempre lui e sempre più spesso solo lui. Ha rovinato l’impresa dell’Atalanta e salvato il Manchester United. Nell’analizzare lo schizofrenico United Jonathan Liew sul Guardian scrive che Ronaldo “spinge con tutto l’entusiasmo del ragazzo che cerca a tentoni il portafoglio quando arriva il conto, ma non ha alcuna intenzione di tirarlo fuori. E quando hai segnato tanti gol quanti ne ha fatti lui, deciso tante partite, probabilmente è un po’ tardi per iniziare a cavillare sulla sua capacità difensiva. È qui adesso, giocherà e molto spesso salverà una partita con due gol dal nulla e manterrà in piedi la tua avventura in Champions League da solo”.

“Questo è il patto faustiano che stipuli quando trasformi la tua squadra in una macchina del piacere di Ronaldo. L’esperto di tattica vede una difesa nel caos e un centrocampo incasinato e un attaccante stellare che si limita a passeggiare in attesa che qualcuno gli dia la palla. Ma il caos non è il difetto del sistema; è il sistema. Ronaldo risolve i problemi che crea Ronaldo. Ronaldo ripristina la supremazia che Ronaldo aiuta a perdere. E se questa suona come una ricetta per una squadra alimentata dal caso, dalle vibrazioni e dalle circostanze pure e cieche: beh, questo è solo un genio in azione”.

Liew parla di Manchester incomprensibile:

“Quando scendono in campo, non hai davvero idea di cosa aspettarti da loro. E non solo in termini di risultati: tattica, formazione, impegno e umore sono tutti ugualmente imprevedibili. Sono i bambini iperattivi del calcio inglese, capaci sia di momenti di sorprendente intuizione e di gioia sfrenata che di gettare preziose occasioni nella toilette. Questa è una qualità molto apprezzata da Ed Woodward e dalla famiglia Glazer, la cui intera strategia sembra ruotare attorno al rebranding di questa squadra di calcio della classe operaia in prodotto di intrattenimento di lusso”.