Napoli-Verona: Ghoulam lascia il ritiro per un attacco di gastroenterite

L’algerino non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la partita di campionato del pomeriggio

Contro il Verona Luciano Spalletti non potrà fare affidamento su Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino ha lasciato il ritiro del Napoli dopo un attacco di gastroenterite che lo ha colpito durante la notte. Non potrà essere a disposizione del tecnico per la partita di campionato delle 18. Una brutta notizia per la squadra, che non potrà contare su un’altra pedina per le sostituzioni del tecnico.

🏥 @GhoulamFaouzi lascia il ritiro e non sarà a disposizione per il match #NapoliVerona per un episodio di gastroenterite accusato durante la notte. 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/3CMIAPXNr0 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 7, 2021