Spalletti: “Ghoulam è un campione, perciò non abbiamo preso un altro esterno sinistro”

L’allenatore in conferenza stampa: “Dispiace averlo tenuto fuori dalla lista, ma in quel momento era infortunato e abbiamo fatto così”

Luciano Spalletti ha parlato di Faouzi Ghoulam quando ha discusso del rientro degli infortunati durante la conferenza stampa prima della gara con lo Spartak Mosca.

Come stanno coloro che sono rientrati dagli infortuni?

Abbiamo fatto dei lavori personalizzati, Sinatti è un preparatore attento ai dettagli e sa inserirsi nei momenti di ritaglio per le cose tattiche. Poi c’è la disponibilità dei calciatori che fa la completezza. Quando sei da solo e non ti vede nessuno, prendere ed eseguire quello che viene chiesto è un po’ più difficile. In partita o con i giornalisti a bordocampo è più facile. Qui si fa bene anche la parte più nascosta, che poi fa la differenza.

Dispiace aver lasciato fuori Ghoulam, ma lui era quello infortunato al momento e si è andati per regola. Nei pensieri di poter anche non prendere l’esterno sinistro c’era questa predisposizione per un campione e un uomo squadra come lui.