Mourinho: «Zaniolo? Sono qui per aiutarlo, non per pregiudicarlo. Non scrivete bugie su di noi»

José Mourinho ha parlato a lungo di Zaniolo dopo la vittoria per 4-0 in Conference League contro lo Zorya. Il secondo gol lo ha realizzato Zaniolo che ha anche fornito a Abraham la palla del 3-0.

Ecco cosa ha detto Mourinho:

«Le due panchine di Zaniolo? La prima panchina perché si era potuto allenare pochissimo. la seconda perché con me ha giocato poco da attaccante e ho pensato che Shomurodov sarebbe stato più efficace.

Zaniolo è un grande talento ma ha anche tanto da imparare. È un ragazzo che a volte ha pensieri negativi perché ha subito infortuni importanti. Se posso, faccio un appello alla stampa di Roma: non scrivete bugie su di noi. Capisco che le bugie fanno vendere di più. Ma io sono qui per aiutare Zaniolo non per pregiudicarlo. Se ci lasciano tranquilli, anche Mancini, anche la Nazionale possono giovarsene.