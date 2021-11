Mancini: «Contro la Svizzera abbiamo sofferto d’ansia. Domani Tonali può giocare dall’inizio»

Alla Rai: «Contro l’Irlanda del Nord non dobbiamo ripetere lo stesso errore. Conta la mentalità non se giochiamo con un nove vero o falso»

Mancini alla vigilia di Irlanda del Nord-Italia. Partita che vale la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. Per qualificarsi, gli azzurri devono fare almeno lo stesso risultato degli svizzeri impegnati in casa contro la Bulgaria e possono segnare un gol in meno. Altrimenti andranno ai playoff.

Roberto Mancini ha parlato alla Rai.

«Contro la Svizzera abbiamo sofferto un po’ l’ansia: domani dobbiamo evitarlo».

Ha parlato anche degli infortunati.

«Barella sta meglio che con la Svizzera. Tonali è cresciuto molto, potrebbe giocare dall’inizio. Non è importante se giochiamo con un nove vero o falso, quel che conta è la mentalità».