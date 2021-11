Libero su Inter-Napoli: tutta la pressione è sull’Inter, il Napoli non ha nulla da perdere

Ieri il Milan è stato fermato dalla Fiorentina. Un risultato importante in vista della partita di oggi pomeriggio: Inter-Napoli. Sul match si sofferma Claudio Savelli su Libero. Tutta la pressione è sulle spalle dell’Inter, scrive: la squadra di Spalletti non ha nulla da perdere, Inzaghi sì, e tanto.

“La classifica ricorda invece che la Juve sta salendo, ora è quinta al fianco della Lazio, che l’Atalanta sta crescendo e che il Milan è umano. Morale: tutta la pressione è ora sull’Inter. I campioni non hanno ancora vinto uno scontro diretto e oggi affrontano un Napoli che non ha nulla da perdere: è per Inzaghi la partita più importante della stagione perché può riaprire il discorso scudetto o ritrovarsi assorbiti in un’infernale lotta alla Champions. Da questo risultato dipendono le ambizioni di un intero anno”.