Libero: sembrava che Spalletti fosse cambiato, invece arriva l’inverno e torna la sua solita crisi

Ci risiamo, scrive Claudio Savelli su Libero: “arriva l’inverno e Luciano Spalletti si irrigidisce”.

“Diventa freddo con i colleghi – non ha salutato l’allenatore dello Spartak Mosca, Rui Vitoria, reo di non avergli dato il benvenuto prima della partita -, con i giornalisti (era visibilmente infastidito ai microfoni) e si spera non lo diventi anche con i suoi giocatori e dirigenti. La causa del nervosismo non sono i risultati in calo della sua squadra, questi al contrario sono una conseguenza del suo cambio di umore: quello invernale è un periodo che a Spalletti non va a genio, e non c’entra la temperatura né la meteoropatia, ma il consueto splendido avvio di stagione. Luciano si irrigidisce di fronte alle aspettative iniziali che lui stesso crea, paga dazio alla sua certificata bravura nel far funzionare le cose ovunque va, subentra in lui la paura che poi in futuro l’amore non sia all’altezza del colpo di fulmine“.