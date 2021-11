La Sueddeutsche: «Kimmich simbolo di quanto la minoranza no-vax complica la vita ai vaccinati»

Al Bayern ci sono altri tre positivi, e i quattro non vaccinati non possono nemmeno entrare nell’albergo del ritiro

Joshua Kimmich, campione sì, ma soprattutto no-vax. La stella del Bayern e della nazionale tedesca è diventata il simbolo, in Germania, di come la minoranza dei non vaccinati sia un problema – persino spicciolo, nelle cose di tutti i giorni – per la maggioranza di vaccinati che deve averci a che fare.

Ne scrive oggi, tra gli altri la Sueddeutsche Zeitung. Kimmich di fatto smentisce tutte le campagne sociali portate avanti dal club finora. La pandemia è ora tornata in una fase aggressiva, e la politica ha imboccato di nuovo la fase delle restrizioni. “Ogni nuova regola solleva anche la domanda: e cosa significa questo per Joshua Kimmich?”, scrive il giornale tedesco.

E tanto per cominciare il Bayern di Monaco s’è sentito rispondere dall’albergo Maximilian che avrebbe dovuto ospitare la squadra alla vigilia della partita di Bundesliga contro l’Augsburg, che i non vaccinati non entrano. E quindi Kimmich, Gnabry, Musiala e Choupo-Moting restano fuori. Così più o meno per tutto.

“Si può considerare una follia questa lotta per interpretare correttamente le regole – scrive il giornale – Ma la verità è che questa follia sarebbe evitabile se Kimmich e quelli come lui si abbandonassero ai loro dubbi. Kimmich ha affermato che ci sono possibili conseguenze a lungo termine per la vaccinazione. Ciò che la Germania sta provando ora è che, anche nei reparti di terapia intensiva sovraccarichi, sono le conseguenze a breve termine della mancata vaccinazione che dovrebbero farti decidere di vaccinarti”.

Intanto proprio nella formazione bavarese è scattato un altro caso Covid: secondo i media tedeschi si tratterebbe di Josip Stanic, del team manager Bastian Wernscheid e di un altro membro dello staff di cui non è stato ancora fatto il nome.