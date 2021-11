La Stampa: Mancini vuole prendersi il Mondiale che non ha mai conosciuto da calciatore

Mancini e i Mondiali. Una storia di quelle che «potevano essere» e poi alla fine non sono state, per tanti motivi, diversi tra loro. Sta di fatto che – ed è un paradosso – un calciatore con la sua qualità non è mai riuscito a giocare una partita delle fasi finali del campionato del mondo. Ne scrive oggi La Stampa.

Primo: nell’82, il Mancio, giovanissimo, venne inserito dal maestro Bearzot nella lista dei quaranta possibili convocati per la Spagna dalla quale fu depennato in favore di Selvaggi. Secondo: quattro anni più tardi, l’Italia campione del mondo al Bernabeu scelse gli Usa per un giro di amichevoli e in America volò anche il ventenne Mancini che si fece rapire dalle luci di New York, tardò a rientrare in albergo e si giocò la chiamata per Messico ’86. Terzo: di Vicini, il Mancio fu capitano nell’Under 21 e Vicini lo chiamò per Italia ’90 dove, però, trovò spazio solo in panchina rimanendo a guardare anche nella finale terzo e quarto posto contro gli inglesi a Bari. Quarto: per Sacchi, Mancini era il vice-Baggio, ma quando Baggio saltò l’amichevole di marzo prima del Mondiale in Usa ’94 l’attuale ct azzurro fu sostituito da Zola nell’intervallo a Stoccarda e bussò alla porta di Arrigo per ricordargli che i patti erano stati traditi e che non avrebbe più dovuto prenderlo in considerazione.