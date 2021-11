La Moviola del CorSport: netti i due rigori per la Juve, per il primo non serviva nemmeno l’OFR

Di Bello prende 5,5 in pagella. “Colpisce soprattutto la poca accettazione dei giocatori in campo, segnale che non ha saputo tenere la partita”

I due rigori concessi ieri alla Juventus erano netti. Il primo andava dato dall’arbitro Di Bello senza nemmeno l’OFR. Lo scrive Edmondo Pinna nella Moviola del Corriere dello Sport, e all’arbitro di Lazio-Juve, proprio per questo motivo, dà 5,5. Ma non solo per questo.

“Non bene Di Bello, al di là dell’errore sul primo rigore (doveva essere dato live in campo senza l’aiuto da casa): colpisce soprattutto la poca accettazione dei giocatori in campo, segnale che non ha saputo tenere la partita anche nei piccoli episodi, che poi finiscono per pesare nella valutazione generale. Corretti entrambi i rigori”.

Sul primo penalty, causato da Cataldi che è entrato in scivolata su Morata, senza toccare il pallone, Pinna scrive:

“Non ci sarebbero dovuti essere dubbi, per fortuna il VAR (Banti) sana l’errore di Di Bello, chiamandolo all’OFR”.