La Lazio sospetta che l’infortunio di Immobile sia dovuto a un massaggio fatto dai medici della Nazionale

Il Messaggero scrive di una sortita del presidente della Lazio, Claudio Lotito, a Formello, ieri, per accertarsi delle condizioni di Ciro Immobile. L’attaccante ha iniziato la terapia in piscina, ma si attende il controllo radiografico: era in programma ieri ma è stato rimandato, non si sa se a oggi o a domani.

Passando ad esaminare la dinamica dell’infortunio, il Messaggero parla dei sospetti che circolano a Formello.

“Sulle dinamiche dell’incidente ci sarebbe un po’ da discutere, anche perché l’attaccante era reduce da una settimana non proprio al massimo, visto che già dopo Bergamo e prima di Marsiglia lamentava un fastidio al collaterale del ginocchio che non è che sia sparito del tutto nemmeno con la Salernitana. Si possono stringere i denti, come spesso fa Immobile, ma è altrettanto vero che uno come lui, che gioca facendo continui strappi, per compensare il fastidio, potrebbe correre e muoversi in campo in maniera leggermente diversa. Da qui può essere nato il problema al polpaccio. Il sospetto da Formello è che in nazionale ci possa essere stato un trattamento legato ai massaggi o altro nella zona infiammata che, forse, poteva essere evitato. Ma di sicuro, Immobile proprio in perfette condizioni non era”.