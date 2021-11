Klopp: «Perderemo i nostri migliori calciatori per la Coppa d’Africa»

L’allenatore del Liverpool che perderà Salah, Mané e Keita ha riaperto la questione. Spalletti aveva dichiarato che De Laurentiis su questo tema sta giocando un’importante partita

Momo Salah, Sadio Mané, Naby Keita. Klopp ha dichiarato che il Liverpool perderà i suoi «migliori calciatori» per la Coppa d’Africa e francamente è complicato dargli torto. Non avrà a disposizione, per un mese, tre calciatori che insieme – valori Transfermarkt – valgono quasi 220 milioni di euro. Un’infinità.

Quello del Liverpool è probabilmente l’unico caso in cui il valore di mercato di chi parte per la campagna africana di Gennaio è superiore a quello del Napoli che tra Koulibaly, Anguissa, Ounas e – infortunio permettendo – Osimhen, potrebbe essere costretto a rinunciare, per la durata del torneo, a calciatori che valgono complessivamente circa 140 milioni di euro.

Pungolato in conferenza stampa, Klopp aveva dichiarato qualche giorno fa che c’è un «piccolo torneo» a gennaio. Questo perché gli era stato chiesto delle prospettive del Liverpool ora che «non ci sono più soste per le Nazionali fino a marzo».

Klopp era ironico, ovviamente. Ma questo non gli ha permesso di risparmiarsi qualche critica: ci sono giornalisti che si sono più o meno legittimamente sentiti offesi dalle dichiarazioni del tecnico tedesco, reo – secondo loro – di aver minimizzato la competizione. Di aver definito l’Africa un «piccolo continente». Ieri, nel post partita di Champions, Klopp è stato chiamato a chiarire. E l’ha fatto, spiegando il malinteso: «altro che piccolo torneo, perderemo i nostri migliori calciatori».

Dissing chiarito, dunque. Pur ribadendo un’opinione che aveva già espresso in passato: per il tecnico del Liverpool è un problema – anzi, una catastrofe – che la competizione si giochi nel bel mezzo della stagione. La rispetta – così disse – e la guarda con piacere. Ma è l’organizzazione della manifestazione che non rispetta i club che comprano i giocatori per averli a disposizione quanto più tempo è possibile.

Pure Spalletti, in realtà, s’era unito a questo appello, dando ragione a De Laurentiis. «Sulla Coppa d’Africa De Laurentiis sta giocando una partita che mi vede totalmente al suo fianco. Io non spendo soldi pagando questi giocatori, lui sì».