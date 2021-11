Insigne bocciato su tutta la linea: falsa prestazione da falso nove

Per la Gazza è il peggiore il campo, per il Corsport cerca sempre traiettorie arcuate, nessuno salva la sua prestazione

Ecco i voti a Insigne per Irlanda del Nord-Italia:

Gazzetta, 4 (il peggiore in campo):

Altro caso di pressione da maglia. Insicuro, impreciso, ha la chance e se la mangia, fa spesso scelte sbagliate. Finalmente s’è capito che non può fare il falso 9?

Corriere dello Sport, 5:

Falsissimo nove, prima punta solo per obbligo di schema, svaria tra le linee, arretrando anche molto, cercando “luce” nella giungla irlandese. Didascalico nelle conclusioni (un paio) nel primo tempo, cercando sempre traiettorie arcuate, di interno e esterno destro. Prova a essere più incisivo a inizio ripresa, senza riuscirci.

la Repubblica, 5:

“Nove” non è, nemmeno se falso. Un’idea ce l’ha, ma ha la sfortuna che finisca a Di Lorenzo.

Corriere della Sera, 5:

La prova del nove come falso nove è fiacca e poco incisiva, come tutti i pochi tiri che riesce a ricavarsi.

La Stampa, 5:

Di tiro a giro nemmeno l’ombra: da finto nove non dà segnali, quando ritrova la sua posizione naturale perde sempre il tempo del passaggio.

Libero; 5,5:

La prima occasione azzurra nasce dai suoi piedi, con un bellissimo lancio per Di Lorenzo, che però spreca. Poi prova a mettersi in proprio, ma le sue conclusioni non sono insidiose.

Il Giornale, 5:

Un tiro poco “aggiro” dopo quasi mezz’ora. Prima del riposo gli capita la chance, ma tira a salve. Non punge mai.