Il pallavolista con la fidanzata fantasma: “In 13 anni le ho regalato 700.000 euro, ma non esisteva”

Cazzaniga, ex nazionale, è stato truffato per quasi 15 anni. Fino a quando non sono intervenuti i compagni e Le Iene

Roberto Cazzaniga ha 42 anni gioca a pallavolo in serie B con la a Gioia del Colle. Era arrivato anche in nazionale, qualche anno fa. Cazzaniga ha regalato nel corso degli anni 700.000 euro ad una fidanzata fantasma.

“Non ci siamo mai visti, mai una volta – racconta al Corriere della Sera – Lei accampava mille scuse, la malattia, il lavoro. Eppure di quella voce, telefonata dopo telefonata, mi sono innamorato lo stesso, come una pera cotta. Contatti solo al cellulare, quasi quotidiani. Chiamate prima che io andassi agli allenamenti. O la sera, al momento di coricarmi. Come ho fatto a elargirle tutti quei soldi? Neanche lo so con certezza, mille euro qui, altri duemila là… Alla fine siamo arrivati a un totale di 700 mila. Ora che questo incubo è finito è come se mi fossi risvegliato da un coma che mi ha fatto perdere tre lustri di vita”.

La vicenda, surreale, ha inizio nel 2008, scrive il Corsera: un’amica, “una certa Manuela, gli passa al telefono una ragazza che lo vorrebbe conoscere, si presenta come Maya, ma poi sostiene che quello è solo uno pseudonimo, dice di essere Alessandra Ambrosio, la celebre modella brasiliana con 10 milioni di follower sui social”. Solo che non è vero. E’ una truffa.

“Mai avuto nessun dubbio: per me era proprio lei. Quella voce mi faceva stare a mio agio, mi confortava”. Maya inizia a chiedergli soldi “con scuse plausibili”. Vedersi no, “era impossibile per i continui viaggi di lavoro e per quella grave malattia al cuore per cui mi diceva che spesso era ricoverata”. E lui pagava: “inviavo bonifici online, mi hanno gettato sul lastrico”.

Per permettersi quella relazione a distanza fa i debiti. Fino a quando non intervengono i compagni di squadra, che prima lo sfottono poi si allarmano per le continue richieste di danaro. Contattano le Iene. E viene giù tutto.