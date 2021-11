Il Messaggero: “Sarri ha detto a Lotito che con due soli nuovi acquisti bisogna rinunciare all’Europa”

Il tecnico si è sfogato nel vertice con Tare. La priorità dell’allenatore è un vice-Immobile: si punta Botheim. «Con la rosa a disposizione, non si possono fare tre competizioni»

“Ora Sarri batte i pugni”, titola il Messaggero, spiegando che il tecnico della Lazio, uscito sconfitto dalla sfida contro la Juve sabato, si è subito rivolto alla società per avere rinforzi.

La Lazio ieri è stata impegnata in un’amichevole per Papa Francesco a Formello, ma Sarri era scuro in volto.

Prima di pranzo però s’era già sfogato con Tare e Lotito, ha bisogno d’aiuto. Ora ha un chiodo fisso, la priorità diventa un vice-Immobile per gennaio: Erik Botheim è un obiettivo vero. È chiaro però che non tutto è possibile. In un vertice di mercato, Lotito e Tare hanno chiesto a Sarri quali siano le sue esigenze immediate, deve fare una cernita in base alle disponibilità economiche della società. Ma Sarri non si è lasciato intimidire. Con soli due acquisti però Sarri mette anche il club di fronte a una scelta. Con gli uomini a disposizione non si possono sostenere tre competizioni, bisogna rinunciare all’Europa.