Sarri: «È difficile da trovare uno che ti garantisca lo stesso rendimento di Immobile»

Sarri dopo Lazio-Juventus 0-2

La squadra ha fatto quello che doveva fare e poteva fare. Fino a dieci minuti dalla fine eravamo in partita. Nei primi trenta minuti del secondo tempo, non abbiamo preso un contropiede. Prima mezz’ora del secondo tempo buonissima partita. Siamo mancati negli ultimi dieci metri.

Ci siamo trovati sotto, loro hanno cambiato anche modulo rispetto all’inizio, abbiamo trovato questo 4-5-1 basso ed era complicato. Fino al 75esimo non abbiamo concesso assolutamente niente. L’alternativa a Immobile, alternativa a uno che fa 35-40 gol ‘anno è dura. È difficile da trovare uno che ti garantisca lo stesso rendimento di Ciro.

Ci è mancato un po’ l’uno contro uno per via esterne, dove di solito si salta l’avversario e si creano occasioni. Ci sono momenti in cui gli esterni lo fanno, non si può pretendere che lo facciano tutte le partite. Bisogna evitare di sfilacciarsi com’e avvenuto nell’ultimo quarto d’ora.