Il Giornale: quanto è noioso Insigne col suo tiro a giro, il rituale di un piede senza forze

Ieri l’Italia si è giocata la qualificazione al Mondiale schierando Insigne falso nueve. Una scelta che non ha pagato e di cui scrive Riccardo Signori su Il Giornale, puntando il dito contro il capitano del Napoli.

“La miglior fantasia sta nelle scarpe di Bonucci: ecco spiegate le difficoltà. Il falso nove è una bella invenzione quando l’interprete ha consistenza tecnica e fisica: qui invece c’è un topolino che non riesce nemmeno a sgusciare tra le gambe. Insigne è bello da vedere, ma noioso in quel tiro a giro che sembra il rituale di un piede senza forze. Il problema dei centravanti ha reso zoppa questa Italia. Ieri la formazione titolare segnalava 4 giocatori con un totale di 27 reti segnate. Insigne capocannoniere con 10 gol, Chiesa che dovrebbe essere il gioiello con soli 4 gol in 37 partite contro le 7 di Barella in 34 presenze. E, nel rapporto reti-partite, il migliore risultava Berardi: 6 gol in 22 presenze. Con queste bocche da fuoco chi potrebbe sentirsi rassicurato?”.