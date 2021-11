Il CorSport sulla Coppa d’Africa: il Napoli senza Koulibaly, Anguissa e Osimhen in realtà non è mai esistito

Spalletti non se ne è mai staccato, soprattutto da Koulibaly, mai sostituito o messo in panchina. Dovrà inventarsi qualcosa per farne a meno, a gennaio

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla Coppa d’Africa e alle ripercussioni che avrà sul Napoli l’assenza di alcune sue pedine fondamentali: Koulibaly, Anguissa e Osimhen, ai quali andrà aggiunta la partenza di Ounas.

“Il Napoli senza Koulibaly, Anguissa e Osimhen in realtà non è mai esistito e da quando Spalletti li ha conosciuti personalmente non se ne è mai staccato, se non dinnanzi ad esigenze indiscutibili: al ‘Comandante’, squalificato domenica, non ha mai concesso una panchina, né una sostituzione, e se non ci fosse stato il rosso dell’Arechi di Salerno, pure contro il Verona gli sarebbero toccati i 90’ effettivi e il recupero”.