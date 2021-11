Il Corsport sul gol di Di Lorenzo: vedi Napoli e poi segni, un gol made in Castelvolturno

Lo scrive il Corriere dello Sport a proposito della punizione che ieri ha fruttato all’Italia il gol del pareggio contro la Svizzera, firmato da Di Lorenzo su schema di punizione con Insigne proveniente dal gioco del Napoli. Una punizione già vincente contro la Fiorentina, a inizio ottobre, anche se con interpreti diversi.

“Un gol made in Naples, nato a Castelvolturno, uno schema che quei due conoscono bene. perché è la fotocopia della rete realizzata dagli azzurri al Franchi di Firenze lo scorso 3 ottobre, settima giornata di campionato, sovrapponibile per tempi d’esecuzione e di battuta a rete. Una cosa provata e riprovata nei ritiri del Napoli, uno schema riportato in Nazionale, fra Coverciano e l’Acqua Acetosa, perché sempre di azzurro, alla fine, si parla. Nel gioco delle coppie, ieri sera Emerson s’è vestito da Insigne, per l’accenno e la finta iniziale, servita a spostare la difesa della Svizzera su punizione; Insigne ha preso i panni del compagno Zielinski, per il cross tagliato a rientrare verso l’area; Di Lorenzo si sarà sentito come Rrahmani, lui in gol sotto la Nord dell’Olimpico, l’albanese naturalizzato kossovaro sotto la curva Ferrovia del Franchi per la rete che consegnò la vittoria alla squadra di Spalletti e alla Nazionale il pareggio dopo una mezz’ora di incredula paura”.