Il Corsport: il metodo Juve era il metodo del calcio italiano, la gogna arriverà anche per altri club

Barbano: “per anni le plusvalenze sono state considerate il rimedio per risanare i conti dei club, ha imperato il codice dei furbi e si è chiuso un occhio a volte due. Gli altri club non si illudano”

A proposito dell’inchiesta sulla Juventus, il Corriere dello Sport – col condirettore Alessandro Barbano – scrive che sotto processo è l’intero calcio italiano non soltanto il club bianconero.

Il processo alla Juve è il processo al calcio italiano, tutto intero, e a quella che può definirsi la sua «realtà aggiustata»: una modalità di regolare le transazioni secondo un codice dei furbi sostanzialmente condiviso da tutti. Tant’è vero che le plusvalenze sono state per anni considerate il rimedio per risanare i conti dei club. Si è chiuso un occhio, e talvolta due.

La giurisdizione domestica del calcio è stata per decenni uno spazio franco, dove le regole le fanno i più forti, e gli organi di controllo sono parte del sistema.

Il resto del calcio italiano, i presidenti e direttori sportivi amici dei bianconeri e quelli rivali, la Lega e le istituzioni federali non s’illudano di poter guardare dall’esterno a ciò che la procura di Torino va accertando. Poiché le contraddizioni del sistema sono in un punto di non ritorno. Senza un mercato aperto, ma regolato e trasparente, la gogna, prima o poi, arriva per tutti.