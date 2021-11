Il CorSport esalta Spalletti: è stato lui a creare Brozovic regista, proprio contro il Napoli

Era l’11 marzo 2018. Fu la svolta sia per l’Inter che per Brozo, che da allora è diventato insostituibile per qualunque allenatore

Domenica si gioca Inter-Napoli. Il Corriere dello Sport analizza l’eredità lascata ai nerazzurri da Luciano Spalletti, che li ha allenati. Non solo la qualificazione in Champions dopo 6 anni di assenza, ma anche la trasformazione di Brozovic in regista.

“La data da segnare con un circoletto rosso è l’11 marzo 2018. E, guarda caso, l’avversario era il Napoli, ora guidato da Lucio e avversario del big match di domenica. Il croato fu piazzato davanti alla difesa, in tandem con Gagliardini, ma con compiti diversi. A lui toccava dirigere il gioco, al compagno proteggere la difesa e le spalle di Rafinha. Fu la svolta: per l’Inter e per Brozovic”.

E pensare che solo qualche settimana prima, Brozo stava per essere cecduto al Marsiglia, ma proprio Spalletti si oppose. Dopo, Brozovic è diventato indispensabile anche per Conte, come oggi lo è di Inzaghi.

“È talmente unico nella rosa nerazzurra (e non solo), che qualsiasi allenatore fatica a farne a meno, anche correndo il rischio di sfiancarlo”.

Domenica Brozo sarà contento di ritrovare Spalletti, scrive il quotidiano sportivo, come lo sarà Perisic, altro pupillo di Luciano. Skriniar fu lanciato subito titolare, mentre Ranocchia, che domenica sarà titolare contro il Napoli, fu difeso da Spalletti contro un tifoso molestatore durante la preparazione estiva del 2017.