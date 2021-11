Il Corriere del Mezzogiorno presenta Inter-Napoli, il miglior attacco contro la miglior difesa

Solo quattro gol subiti per il Napoli di Spalletti, che domenica rimetterà al centro della difesa il suo leader difensivo Kalidou Koulibaly dopo la squalifica che l’ha costretto a saltare Napoli – Verona, e che conta di recuperare anche gli infortunati Manolas e Malcuit. 29 reti per l’inter di Inzaghi, 2,41 partita. Il miglior attacco del campionato. I nerazzurri proveranno a schierare Dzeko, capocannoniere della squadra con sette gol, che non è riuscito a scendere in campo con la Bosnia a causa di alcuni guai fisici.

Inter – Napoli è già cominciata. Almeno sui giornali. Così scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno, che entra nelle pieghe del reparto difensivo partenopeo. Il più «corto» in termini di alternative eppure quello che ad oggi ha dato più garanzie al tecnico di Certaldo.

La sfida sarà proprio questa: se il Napoli saprà reggere alla forza d’urto dei nerazzurri che fin qui hanno dimostrato di poter segnare a tutti. Per otto volte il Napoli ha tenuto inviolata la propria porta. Contro Venezia, Udinese, Sampdoria, Cagliari, Torino, Roma, Bologna e Salernitana nessun pallone è finito alle spalle di Ospina e Meret che si sono sporcati poco i guantoni. Eppure, il settore meno fornito di alternative sta reagendo alla grande. Se in attacco ci sono diverse varianti, così come a centrocampo nonostante le caratteristiche degli interpreti, in difesa la coperta è corta. É esplosa in termini di affidabilità la coppia centrale Rrhamani Koulibaly. In assenza di Manolas, ultimamente sempre ai box per infortuni e comunque non sempre affidabile come in passato. A destra c’è Di Lorenzo che le gioca proprio tutte e anche sulla corsia non c’è una vera e propria alternativa valida. Così come a sinistra dove, in attesa di Ghoulam, Mario Rui sta facendo gli straordinari. In alternativa Juan Jesus non ha deluso ma ha un diverso passo rispetto al portoghese.