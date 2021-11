Greta Beccaglia: «Ho denunciato il molestatore e non lo incontrerò»

A Radio Rai1. «Il gesto non è accettabile. Spero di tornare presto alla normalità, sono più arrabbiata che impaurita per ciò che è successo»

A Radio Rai1, durante la trasmissione «Un Giorno da Pecora», è intervenuta Greta Beccaglia, la ventisettenne giornalista di Toscana TV palpeggiata vergognosamente da un tifoso dopo Empoli-Fiorentina mentre era in diretta sull’emittente televisiva per cui lavora.

Come mi sento? Mi sento stanca, provata. Sono tre giorni che non dormo. Nel video si vede il tifoso che mi dà la pacca sul sedere e gli altri intorno che rimangono completamente indifferenti. Qualche momento dopo ho intervistato altri tifosi, che in verità non hanno avuto parole carine nei miei confronti. Ancora successivamente, un altro «tifoso» si è buttato addosso, sfiorandomi le parti intime. Sono stata sfortunata, queste cose non devono accadere. Ma almeno ho avuto la possibilità, essendo in diretta, di fare una testimonianza. Non mi era mai successa una cosa del genere: di ricevere parole o apprezzamenti non richiesti, sì, ma mai un gesto così. Ho reagito con educazione, non volevo rispondere alla violenza con altra violenza.

Andrea Serrani, il molestatore, si è scusato pubblicamente. Ma la Beccaglia, giustamente a nostro avviso, non vuole sentir ragioni e non ha intenzione di ritirare la denuncia.

Il molestatore? L’ho denunciato e non intendo incontrarlo. Ci penseranno gli avvocati e ci penserà la giustizia a cosa dovrà fare. Quel che ci tengo a dire è che il gesto non è assolutamente accettabile. Non so perché lui l’abbia fatto, probabilmente ha pensato che fossi un oggetto.

Greta non si ferma: tornerà in TV, alla normalità. Più arrabbiata che impaurita per quello che è successo. Sarà ancora fuori allo stadio per Fiorentina-Samp. Dopo aver ricevuto tanti attestati di stima e di solidarietà, anche da calciatori come El Shaarawy e Torreira.