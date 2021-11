Gravina: «Calciatori no-vax? Potremmo chiedere al governo un provvedimento ad hoc»

Nel Consiglio Federale della Figc tenutosi stamattina si è parlato anche di no vax. Il presidente Gravina, al termine della riunione, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa.

«Ho già chiesto all’Aic e alle Leghe di sensibilizzare i calciatori con un’opera di persuasione. Abbiamo un 4-5% di giocatori che non hanno il green pass da vaccino, ma per alcuni dipende dal fatto che ne hanno ricevuto uno non riconosciuto nel nostro Paese. Verificheremo e se emergeranno numeri che non mettono in sicurezza il mondo del calcio chiederemo al governo un provvedimento ad hoc, come è stato fatto ad esempio per il personale scolastico. Al di là dei protocolli, se alcuni no vax entrano nello stesso spogliatoio degli altri il rischio è altissimo. E noi non ci possiamo permettere una nuova debacle dopo tutti i sacrifici fatti».