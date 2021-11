Gazzetta: stasera si valuterà il ritorno a casa di Osimhen. I 90 giorni potrebbero accorciarsi

È rimasto sotto osservazione in ospedale. La speranza è di poter vedere Osimhen riprendere a svolgere esercizi in palestra e a correre a Castel Volturno

La Gazzetta fa il punto sulle condizioni di salute di Victor Osimhen:

Nel pomeriggio, scadranno le 48 ore del dopo operazione. Osimhen è rimasto sotto osservazione in ospedale. Monitorato, come avviene in questi casi, in ogni aspetto. Questa sera si farà un primo punto della situazione. Per valutare anche quando l’attaccante del Napoli potrà tornare a casa.

C’è la speranza, con tutte le cautele del caso, di poter vedere Osimhen riprendere a svolgere esercizi in palestra e a correre a Castel Volturno. Perché quei tre mesi potrebbero pure diventare meno lunghi del previsto.