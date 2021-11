Gazzetta: Spalletti ha corazzato la difesa del Napoli

Per arrivare a certe altezze ci vogliono basi solide. Parte da qui l’analisi dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul Napoli di Spalletti, che si appropinqua all’importante partita di San Siro contro l’Inter di Inzaghi. Il tecnico toscano ha inciso soprattutto sulla mentalità. I calciatori, dal suo arrivo, leggono meglio il gioco, non si espongono continuamente al contropiede.

Luciano Spalletti ha corazzato il Napoli partendo dalle basi. Una retroguardia solida come punto di partenza per edificare una grande squadra. Il primato in classifica, condiviso col Milan ha regalato rapide certezze. Nel passaggio da Gattuso a Spalletti non è cambiato il modulo. La linea arretrata si delinea sempre attraverso quattro elementi. Il tecnico toscano ha inciso sulla mentalità. Con la capacità dei giocatori di saper leggere le fasi di gioco per concedere il meno possibile varchi e per evitare di esporsi alle ripartenze avversarie. Una difesa pragmatica e concentrata nell’applicazione dei congegni di protezione.