Gazzetta: «Spalletti considera Milano moderna e all’avanguardia, moglie e figlia vivono qui»

Il rapporto tra il tecnico del Napoli e la sua ex città, i luoghi preferiti come il Bosco Verticale, le passeggiate in bici a Brera, il quadrilatero della moda.

Spalletti e Milano. La Gazzetta, nel giorno di Inter-Napoli, analizza il rapporto tra l’allenatore del Napoli (ex Inter) e la città dove continuano a vivere la moglie e sua figlia (in realtà crediamo che vi lavori anche il figlio più grande, avvocato). I suoi luoghi preferiti, la passione per l’abbigliamento.

Luciano ha sempre reputato la città all’avanguardia, moderna, stimolante al punto giusto. Ed è infatti qui che continuano ancor oggi ad abitare la moglie Tamara e la figlia Matilde di 10 anni, che pure ogni tanto lo raggiungono a Napoli. I riferimenti sono gli stessi di sempre. Luciano il milanese è il buen retiro al Bosco Verticale. È il luogo in cui spesso finivi per incontrarlo, nei giorni della sua esperienza nerazzurra, piazza Gae Aulenti per un buon caffé o la spesa da mettersi in cucina. Spalletti a Milano erano le passeggiate in Brera, molto spesso in bicicletta lungo la ciclabile che porta verso il centro. E in centro, inteso come il quadrilatero della moda, il tecnico andava.