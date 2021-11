Gazzetta: Osimhen salterà la sfida col Legia ed è in dubbio per il Verona

Il quotidiano fa il punto sulle condizioni dell’attaccante, che sarà assente anche in Europa League e proverà a recuperare per il campionato

Le condizioni di Victor Osimhen non preoccupano ma il giocatore non ha ancora recuperato dal problema muscolare accusato al polpaccio lo scorso venerdì. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il nigeriano non riuscirà a recuperare per l’Europa League mentre ci sono maggiori possibilità per la gara di campionato col Verona.

Victor Osimhen oltre ad aver saltato la partita di ieri a Salerno, sicuramente non partirà per la trasferta in Polonia di Europa League contro il Legia e rimane in forte dubbio per la gara di domenica prossima al Maradona contro il Verona. Insomma Spalletti dovrà pensare ad altre soluzioni in attesa del recupero del suo goleador. E si è visto a Salerno quanto sia complicato andare in gol per il Napoli senza il proprio riferimento offensivo.